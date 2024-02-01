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Новицкий считает нечестным возлагать всю вину на Валиеву из-за дела о допинге

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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий отреагировал на призывы в отношении тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе взять на себя ответственность из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать её ученицу Камилу Валиеву на четыре года.
Новицкий считает нечестным возлагать всю вину на Валиеву из-за дела о допинге
  • РИА Новости

«Давайте просто разберёмся во всей этой ситуации с трезвой головой, чтобы ни на кого не кидать тень, тем более на Этери Георгиевну. Кто защищал Камилу во всём этом деле и как её адвокаты это делали? Если я правильно понимаю, речь о препарате триметазидин. Как он вообще попал в её организм? Только не надо рассказывать никаких историй про дедушкин пирожок или кофе. У нас в сборной был врач. Простите, пожалуйста, он не должен был это контролировать?» — заявил Новицкий RT.

По мнению экс-фигуриста, нечестно всю вину за произошедшее возлагать только на Валиеву.

«Дело даже не в Этери Георгиевне. Чисто объективно, могло прийти в голову 15-летнему ребёнку самому принимать этот препарат? Если я правильно всё понял, он назначается при патологиях сердца. Вопрос всё тот же: как он попал в её организм? Честно ли сейчас сваливать всю вину на одну Камилу? Все остальные белые и пушистые, а виновата она? Наверное, мы не вправе нападать на кого-то конкретного, но, по сути, Валиевой сломали карьеру. Но как-то так получается, что она должна отвечать за всё и за всех», — добавил он.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал слова тренера Этери Тутбридзе о деле Камилы Валиевой.

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