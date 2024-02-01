Новицкий допустил существование сексуализации женщин в фигурном катании

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о словах фигуристки Евгении Медведевой о сексуализации спортсменок в фигурном катании.

«Честно, я не сталкивался ни с чем подобным за всю свою карьеру или не замечал, но, если люди об этом говорят, возможно, нечто подобное действительно присутствует. Высказывался ли кто-то по поводу костюмов моей партнёрши Яны Хохловой? Здесь я с вами соглашусь, такое было в наш последний год, когда мы откатывали произвольную программу «Жар-птица». На международных стартах говорили, что её костюм слишком открытый. Насколько это большая проблема на сегодняшний день? Безусловно, это проблема, но стоит признать, что сегодня есть и более насущные проблемы, на которые тоже стоит обратить внимание», — сказал Новицкий RT.

Медведева заявила, что некоторые мужчины-тренеры не стесняются в выражениях, обсуждая фигуры юных фигуристок.

Ранее Новицкий высказался о выступлениях дуэта российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина в нынешнем сезоне.