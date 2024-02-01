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Corriere della Sera: Хэмилтон может перейти в Ferrari

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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон может перейти в Ferrari.
Corriere della Sera: Хэмилтон может перейти в Ferrari
  • AP
  • © Darron Cumming

Как сообщает Corriere della Sera, гонщик может перейти в состав «Скудерии» перед сезоном 2025 года, несмотря на двухгодичный контракт с Mercedes.

Отмечается, что британец хотел бы закончить карьеру в Ferrari, взять восьмой титул и таким образом «увеличить собственную легендарность».

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. На его счету семь чемпионских титулов в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Хэмилтон вёл переговоры с Ferrari и Red Bull.

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