Corriere della Sera: Хэмилтон может перейти в Ferrari

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон может перейти в Ferrari.

Как сообщает Corriere della Sera, гонщик может перейти в состав «Скудерии» перед сезоном 2025 года, несмотря на двухгодичный контракт с Mercedes.

Отмечается, что британец хотел бы закончить карьеру в Ferrari, взять восьмой титул и таким образом «увеличить собственную легендарность».

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. На его счету семь чемпионских титулов в «Формуле-1».

Ранее сообщалось, что Хэмилтон вёл переговоры с Ferrari и Red Bull.