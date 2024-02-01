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Тренер: Морозова пропустит первенство России по фигурному катанию из-за травмы 

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Ирина Смирнова, тренер Виктории Морозовой, сообщила, что победительница Гран-при России среди юниоров будет вынуждена пропустить первенство страны по медицинским показаниям.

«Морозова пропускает первенство России по показаниям медиков сборной России в связи с полученной травмой. Небольшая травма ноги», — цитирует Смирнову «Матч ТВ».

Тренер подчеркнула, что восстановление 15-летней фигуристки находится под пристальным «контролем врачей».

«Действуем строго по их показаниям. Как только дадут разрешение, Виктория начнёт подготовку к следующим соревнованиям», — заключила Смирнова.

В коллекции Морозовой золотая и серебряная медали Гран-при России среди юниоров.

Соревнования юниоров состоятся в Саранске с 6 по 8 февраля.

Ранее сообщалось, что баннеры в поддержку дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой появились в Москве.

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