Тренер: Морозова пропустит первенство России по фигурному катанию из-за травмы
«Морозова пропускает первенство России по показаниям медиков сборной России в связи с полученной травмой. Небольшая травма ноги», — цитирует Смирнову «Матч ТВ».
Тренер подчеркнула, что восстановление 15-летней фигуристки находится под пристальным «контролем врачей».
«Действуем строго по их показаниям. Как только дадут разрешение, Виктория начнёт подготовку к следующим соревнованиям», — заключила Смирнова.
В коллекции Морозовой золотая и серебряная медали Гран-при России среди юниоров.
Соревнования юниоров состоятся в Саранске с 6 по 8 февраля.
Ранее сообщалось, что баннеры в поддержку дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой появились в Москве.