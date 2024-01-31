Вагабов — о службе в зоне СВО: две недели на месте, две недели дома

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлой весовой категории Вагаб Вагабов заявил, что поехал добровольцем в зону специальной военной операции, чтобы присоединиться к своему другу.

«В зоне СВО нахожусь около полугода: две недели на месте, две недели дома. Подписал контракт с «Дикой дивизией Донбасса», батальон «Арбат», — цитирует Вагабова «Матч ТВ».

37-летний спортсмен из Махачкалы также объяснил, почему подписал контракт с Минобороны России.

«Думаю, что всем известно, почему туда люди идут, у меня много товарищей, узнал, что один из них там служит, и решил поехать», — добавил Вагабов.

Он признался, что в данный момент находится не в зоне СВО.

«Сейчас буду готовиться 20—25 дней перед боем. Физическую форму в любом случае старался поддерживать, так что выйду в своей форме, мне в принципе длинных подготовок никогда не нужно было», — заключил Вагабов.

Российские бойцы Штырков и Вагабов проведут поединок по правилам кикбоксинга на турнире RCC в Тюмени 24 февраля.

На счету Штыркова 22 победы в смешанных единоборствах, а также два поражения и одна ничья. Вагабов одержал 24 победы, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.

Ранее Вячеслав Дацик опроверг информацию о своём ранении в зоне СВО.