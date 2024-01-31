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Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Линце

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Россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Теннисистка из России (второй номер посева) в матче второго круга одержала победу над Юле Нимайер из Германии со счётом 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час 4 минуты.

Следующей соперницей Александровой станет победительница матча между Анастасией Потаповой (Россия) и Элизабеттой Коччаретто (Италия).

Призовой фонд турнира составляет более $922 тыс.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Линце.

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