Дружинин сообщил о расследовании инцидента с домогательствами к прыгунье в воду Бруенок

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин прокомментировал ситуацию с домогательствами тренера Павла Муякина спортсменки Марии Бруенок.

«Мы в курсе этой ситуации, в федерации создана специальная комиссия, которая занимается расследованием данного инцидента. Считаю, что подобные взаимоотношения тренера и спортсмена непозволительны и противоречат морально-этическим нормам», — приводит слова Дружинина Metaratings.ru.

31 января появилась информация, что 19-летняя Бруенок подверглась домогательствам со стороны Муякина.

61-летний специалист, которому было запрещено заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул прыгунью в воду придать свою историю огласке.

Ранее Муякин опроверг обвинения в домогательстве прыгуньи в воду Бруенок.