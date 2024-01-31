Дружинин сообщил о расследовании инцидента с домогательствами к прыгунье в воду Бруенок
«Мы в курсе этой ситуации, в федерации создана специальная комиссия, которая занимается расследованием данного инцидента. Считаю, что подобные взаимоотношения тренера и спортсмена непозволительны и противоречат морально-этическим нормам», — приводит слова Дружинина Metaratings.ru.
31 января появилась информация, что 19-летняя Бруенок подверглась домогательствам со стороны Муякина.
61-летний специалист, которому было запрещено заниматься тренерской деятельностью, посетил 30 января бассейн в Саратове во время тренировки спортсменов. Инцидент подтолкнул прыгунью в воду придать свою историю огласке.
Ранее Муякин опроверг обвинения в домогательстве прыгуньи в воду Бруенок.