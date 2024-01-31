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Гаджиев назвал значимым событием предстоящий матч между Россией и Сербией

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и командой Сербии, который пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.
Гаджиев назвал значимым событием предстоящий матч между Россией и Сербией
  • РИА Новости

«Конечно, это позитивная подвижка для нас. Не могу назвать этот матч большим событием, но оно всё равно значимое. В итоге я верю, что мы все дойдём до того, чего хотим, и у нас будет право на участие в официальных играх.

Может ли проведение товарищеского матча с Сербией изменить отношение сомневающихся сборных к России? Безусловно, сам по себе результат этого матча не столь существенен, но вся эта ситуация является политизированной. Чехи, поляки и шведы не изменят своей позиции, а те, кто к нам относительно лоялен, могут сыграть с нами», — сказал Гаджиев RT.

Также Гаджиев уверен, что никто в сборной Сербии не откажется от поездки в Россию для проведения товарищеского матча с национальной командой.  

«Так, как сейчас поддерживает нашу страну Сербия, не поддерживает ни одна другая страна. Я уверен: если кто-то и не захочет приехать, то это будет только одно отдельное лицо. А в целом ничего подобного опасаться не стоит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Непомнящий ждёт праздника от встречи футбольных сборных России и Сербии.

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