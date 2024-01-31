Непомнящий ждёт праздника от встречи футбольных сборных России и Сербии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборной России и командой Сербии, который пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

«Несомненно, сборная Сербии — крутой соперник для нас, её футболисты выступают в серьёзных клубах и лигах. Как мне кажется, эта игра станет неким праздником. Я сразу же вспоминаю матч с Камеруном, который был очень здорово организован, и считаю, что к этой встрече РФС подготовится ещё лучше. Могут ли некоторые сербские футболисты не захотеть ехать к нам? С Сербией это просто исключено.

Изменит ли этот матч отношение к нашему футболу в мире в случае его успешного проведения? Как вы правильно отметили, тут есть политический аспект. К сожалению, мы сейчас с трудом находим соперников, но, с другой стороны, эта встреча должна помочь нам со странами БРИКС, к которым мы всё ближе и ближе, а также с государствами Африки и Латинской Америки», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Евгений Алдонин поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборной России и командой Сербии.