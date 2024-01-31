Алдонин надеется, что матч с Сербией поможет изменить отношение к России

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборной России и командой Сербии, который пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

«Сербия — отличный соперник, тем более у нас уже был неплохой оппонент в лице Камеруна, возможно, без суперзвёзд, но тем не менее. Если сербы смогут привезти свой сильнейший состав — это будет очень хороший матч для нашей сборной и её болельщиков. Могут ли некоторые игроки сборной Сербии не захотеть приезжать на эту встречу из-за отношения к нашей стране в мире на текущий момент? Время покажет, у нас уже был подобный случай, когда полузащитник Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отказался играть в товарищеском матче с нами», — заявил Алдонин RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, можно ли ожидать, что в случае успешного проведения и организации матча с Сербией ситуация с поиском достойных соперников для сборной России изменится в лучшую сторону.

«Мне бы очень хотелось, чтобы этот матч послужил толчком к этому и мы, так сказать, вернулись на европейскую футбольную арену. Но только время покажет, что будет в дальнейшем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч Россия — Сербия.