Большунов стал главным героем промо к зимней Спартакиаде сильнейших
- РИА Новости
Съёмочная группа канала запечатлела день лыжника — в зале, на трассе, дома. Фокус видео сделан на эмоциях спортсмена, которые он выражает в течение дня.
Напомним, что зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта.
Ранее Дмитрий Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.