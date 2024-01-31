RT в Telegram
Подпишись

Большунов стал главным героем промо к зимней Спартакиаде сильнейших

Короткая ссылка
«Матч ТВ» снял проморолик к старту зимней Спартакиады сильнейших с участием трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.
Большунов стал главным героем промо к зимней Спартакиаде сильнейших
  • РИА Новости

Съёмочная группа канала запечатлела день лыжника — в зале, на трассе, дома. Фокус видео сделан на эмоциях спортсмена, которые он выражает в течение дня. 

Напомним, что зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта. 

Ранее Дмитрий Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить