Большунов стал главным героем промо к зимней Спартакиаде сильнейших

«Матч ТВ» снял проморолик к старту зимней Спартакиады сильнейших с участием трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.

Съёмочная группа канала запечатлела день лыжника — в зале, на трассе, дома. Фокус видео сделан на эмоциях спортсмена, которые он выражает в течение дня.

Напомним, что зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.