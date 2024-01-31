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Рыбин заявил, что Воронков напоминает ему Свитова

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о российском нападающем «Коламбуса» Дмитрии Воронкове, который стал автором победной шайбы в матче с «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Рыбин заявил, что Воронков напоминает ему Свитова
  • РИА Новости

«Думаю, что Воронков мог бы начать играть результативно и стабильно даже немного пораньше, но процесс его адаптации занял чуть больше времени, когда ходили все эти разговоры про его возвращение. Конечно, всё это сыграло против Дмитрия. С кем бы я мог его сравнить? С габаритами Воронкова, с его старанием и тем, что он не боится идти в силовые, — пожалуй, он напоминает мне моего друга Сашу Свитова», — заявил Рыбин RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, можно ли считать Воронкова реальным претендентом на трофей «Колдер Трофи», который ежегодно вручается игроку НХЛ, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полноценный сезон в составе команды.

«Когда в «Чикаго» поправится Коннор Бедард, Дмитрию будет немного тяжеловато. На канадца играют целенаправленно, и, несмотря на юный возраст, он уже ключевая фигура, на которой будут строить команду. Воронков же пока лишь игрок основы, который строит себя сам», — добавил он.

Ранее Терещенко высказался о Воронкове.

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