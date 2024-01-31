Терещенко: у Воронкова есть всё, что нужно для классного хоккеиста в НХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о российском нападающем «Коламбуса» Дмитрии Воронкове, который стал автором победной шайбы в матче с «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«С данными, что есть у Воронкова, и его желанием Дмитрия можно считать одним из тех, кто может закрепиться в НХЛ и играть там на должном уровне. У него есть всё, что нужно для классного хоккеиста, он обладает хорошим броском и техникой. С кем бы я мог сравнить Воронкова из наших состоявшихся игроков? Я бы даже не хотел проводить тут какие-то параллели, могу лишь пожелать ему прогрессировать и становиться лучше», — сказал Терещенко RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, можно ли считать Воронкова реальным претендентом на трофей «Колдер Трофи», который ежегодно вручается игроку НХЛ, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полноценный сезон в составе команды.

«Абсолютно! Но хотелось бы, чтобы он продолжал совершенствоваться и был более стабилен», — добавил он.

Ранее Воронков был признан второй звездой матча НХЛ с «Сент-Луисом».