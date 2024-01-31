Каррера: мне не нужен российский паспорт, чтобы доказать свою любовь к России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своей любви к России.

«У меня прекрасные воспоминания о России. Мне не нужен паспорт, чтобы доказать любовь к этой стране, и тот факт, что я вернусь туда на работу, подтвердит это!» — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

Ранее Каррера заявил, что Сергей Семак сможет возглавить сборную Бразилии.