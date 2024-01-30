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РФС отклонил жалобу «​Краснодара» на дисквалификацию Кордобы

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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение отклонить жалобу «​Краснодара» касательно дисквалификации нападающего Джона Кордобы.

Как сообщается на официальном сайте РФС, заседание комитета состоялось 30 января, члены организации отказали краснодарскому клубу в удовлетворении жалобы.

Напомним, что после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» Кордоба получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес лайнсмена Варанцо Петросяна. Также после встречи колумбийский нападающий пытался прорваться в судейскую комнату.

Позже Кордоба был дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Шнякин рассказал, в каком случае голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов покинет клуб.

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