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Daily Mail: Онана вновь раздумывает над завершением карьеры в сборной Камеруна

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Вратарь сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана раздумывает о решении завершить карьеру в национальной команде.
Daily Mail: Онана вновь раздумывает над завершением карьеры в сборной Камеруна
  • Gettyimages.ru
  • © MB Media

Как сообщает Daily Mail, у 27-летнего футболиста сложились конфликтные отношения с президентом Футбольной ассоциации Камеруна Самуэлем Это'О.

По информации Metro, вратарь был недоволен тем, что остался в запасе на матч Кубка Африки с Гамбией (3:2). Перед игрой он вступил в жёсткую перепалку с Это'О.

Напомним, Онана уже завершал карьеру в национальной команде. Камерунец покинул расположение сборной на ЧМ после матча первого тура со Швейцарией (0:1) из-за конфликта с главным тренером Ригобером Сонгом. Позже он завершил карьеру в команде Камеруна.

Ранее сообщалось, что МЮ оштрафует Рэшфорда за пропуск тренировки после ночного клуба.

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