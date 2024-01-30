Daily Mail: Онана вновь раздумывает над завершением карьеры в сборной Камеруна

Вратарь сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана раздумывает о решении завершить карьеру в национальной команде.

Как сообщает Daily Mail, у 27-летнего футболиста сложились конфликтные отношения с президентом Футбольной ассоциации Камеруна Самуэлем Это'О.

По информации Metro, вратарь был недоволен тем, что остался в запасе на матч Кубка Африки с Гамбией (3:2). Перед игрой он вступил в жёсткую перепалку с Это'О.

Напомним, Онана уже завершал карьеру в национальной команде. Камерунец покинул расположение сборной на ЧМ после матча первого тура со Швейцарией (0:1) из-за конфликта с главным тренером Ригобером Сонгом. Позже он завершил карьеру в команде Камеруна.

Ранее сообщалось, что МЮ оштрафует Рэшфорда за пропуск тренировки после ночного клуба.