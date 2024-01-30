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Агент Кангва подтвердил интерес со стороны «Ростова» и «Балтики»

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Нир Карин, агент полузащитника «Црвены звезды» Кингса Кангва, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны «Ростова» и «Балтики».
Агент Кангва подтвердил интерес со стороны «Ростова» и «Балтики»
  • Gettyimages.ru

«Это правда, что команды из России обращались к нам по Кангва, но мы пока не пришли ни к чему конкретному. Переговоры продолжаются. Также есть интерес от команд из Турции и Швейцарии, которые нам кажутся привлекательнее. Я не уверен, что игрок выберет Россию, однако Кингс любит и уважает эту страну. Через пару дней всё станет ясно», — цитирует Карина РИА Новости.

В сезоне-2022/23 полузащитник провёл 25 матчей за «Црвену звезду», забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. 

Кангва выступал в России за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год.

Ранее «Ростов» арендовал 27-летнего защитника «Арды» Сако.

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