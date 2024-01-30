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«Севилья» объявила об уходе Ракитича

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Хорватский полузащитник Иван Ракитич покинул «Севилью».
«Севилья» объявила об уходе Ракитича
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, 35-летний хорват перейдёт в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Ракитич играл за «Севилью» с 2010 по 2014 год и с 2020 по 2024 год. В составе испанского клуба полузащитник забил 51 гол и отдал 63 голевые передачи в 323 матчах, а также дважды выиграл Лигу Европы.

Ранее в «Севилье» подтвердили интерес к колумбийскому нападающему петербургского «Зенита» Матео Кассьерре.

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