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В «Севилье» подтвердили интерес к форварду «Зенита» Кассьерре

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Координатор «Севильи» Эмилио де Диос прокомментировал информацию об интересе клуба к колумбийскому нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.
В «Севилье» подтвердили интерес к форварду «Зенита» Кассьерре
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был бы хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — цитирует де Диоса СЭ.

В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии.

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