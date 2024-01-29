В «Севилье» подтвердили интерес к форварду «Зенита» Кассьерре

Координатор «Севильи» Эмилио де Диос прокомментировал информацию об интересе клуба к колумбийскому нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

«Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был бы хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — цитирует де Диоса СЭ.

В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии.