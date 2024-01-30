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Аршавин высмеял трансфер Угальде в «Спартак»

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отреагировал на переход нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».
Аршавин высмеял трансфер Угальде в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это их выбор. Он должен был за €6 млн поехать, а «Спартак» за 13 взял. (Смеётся.) «Надбавка за Россию» раньше была в два раза дороже, а теперь — в 2,5», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.  

В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. 

Ранее сообщалось, что Угальде прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак».

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