Аршавин высмеял трансфер Угальде в «Спартак»
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«Это их выбор. Он должен был за €6 млн поехать, а «Спартак» за 13 взял. (Смеётся.) «Надбавка за Россию» раньше была в два раза дороже, а теперь — в 2,5», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.
В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Угальде прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак».