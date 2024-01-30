Сычёв назначен президентом «Иртыша»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв назначен на должность президента «Иртыша».

«Он по праву считается самым успешным омским футболистом в новейшей истории. Работа в «Иртыше» — это новый вызов», — сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник.

«Иртыш» выступает во втором дивизионе. По итогам сезона клуб набрал 23 очка и завершил чемпионат на восьмом месте.

Напомним, что футболист стал чемпионом России в составе «Локомотива».

Ранее сообщалось, что Пименов повесил бы себе на ёлку игрушки с лицами Сенникова, Сычёва и Билялетдинова-младшего.