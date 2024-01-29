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Вайцеховская — о дисквалификации Валиевой: надежда на красивую концовку олимпийской истории разбита вдребезги

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Вайцеховская — о дисквалификации Валиевой: надежда на красивую концовку олимпийской истории разбита вдребезги
  • AFP
  • © Manan VATSYAYANA

«Ну вот и всё. Надежда на красивую концовку олимпийской истории разбита вдребезги. МОК ещё предстоит вынести решение по олимпийским медалям, но уже понятно, что, если вычесть из командного результата Игр в Пекине баллы Валиевой, ничего оптимистичного в получившейся сумме не будет.

На самом деле вся эта история — это история о подмене понятий. Положа руку на сердце, мы, конечно же, спекулировали на теме маленького невинного ребёнка, на которого ополчился мир. На самом деле сюжет гораздо более трагичен. Он о том, как чья-то совершенно непростительная халатность лишила золота Олимпиады людей, в карьере которых Игры-2022 были либо последними, как у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, либо единственными, как у всех остальных.

Я не о пресловутом триметазидине из дедушкиного стакана. А о том, что лично мне не даёт покоя до сих пор. Как вообще могло случиться, что на Играх оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? И это вопрос не к CAS, не к западным провокаторам из шведской лаборатории, а к тем людям, которые продолжают управлять российским спортом и фигурным катанием в частности. Кто дал им право так бездарно распорядиться судьбами спортсменов и тренеров, которые на протяжении многих лет составляли гордость страны? И разве их вина в контексте случившегося менее значима, чем вина Камилы, получившей четырёхлетний срок дисквалификации?

Понятно, что вопросы риторические, но до сих пор хочется услышать ответы», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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