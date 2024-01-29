Иордания обыграла Ирак и вышла в четвертьфинал Кубка Азии по футболу
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Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 3:2.
В составе иорданской сборной дубль оформил Язан Аль-Наймата. Победный гол на 7-й добавленной к основному времени матча минуте забил Низар Аль-Рашдан.
У иракской команды голы на счету Саада Натика Наджи и Аймена Хуссейна.
На 77-й минуте игры Хуссейн получил красную карточку.
Таким образом, Иордания вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Таджикистана.
Ранее сообщалось, что Таджикистан победил команду ОАЭ в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Азии.