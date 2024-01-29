СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом детской хоккейной команды

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что было возбуждено уголовное дело после аварии с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду.

«Следственным отделом по городу Невьянску СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до десяти лет лишения свободы», — приводит слова пресс-службы следственного управления СК РФ ТАСС.

29 января стало известно, что в Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, в котором ехала детская хоккейная команда.

По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где врезалось в иномарку.

Три человека — водитель автобуса и два пассажира легковой машины — скончались на месте. В больнице от полученных травм умер тренер хоккейной команды.

Хоккеисты возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В автобусе находились 18 спортсменов в возрасте 15—16 лет, двое из них получили травмы.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после смерти 17-летнего хоккеиста.