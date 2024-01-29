Гришин считает, что Дзагоеву следует поступательно строить тренерскую карьеру

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин дал совет экс-игроку армейцев Алану Дзагоеву, который решил попробовать себя в тренерской деятельности.

«Свою тренерскую карьеру я строил с детско-юношеской школы, потом перешёл работать с молодёжкой, после чего взял команду мастеров в Латвии и Хабаровске. Скорее всего, начать следует с низов, чтобы посмотреть, какие у тебя будут принципы построения игры, как ты руководишь коллективом, а потом уже подниматься выше и выше.

Потому что можно принять условную команду РПЛ и не справиться с ней в силу того, что тебе не хватит знаний, — и карьера пойдёт не туда. В конце концов, Бесков же тоже начинал свой путь с ФШМ», — сказал экс-игрок RT.

Ранее Гришин заявил, что у главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина не будет секретов от Дзагоева во время стажировки.