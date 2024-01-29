В Госдуме заявили, что у США не выйдет надавить на Россию через WADA

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что Соединённые Штаты Америки возлагают большие надежды на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и его президента Витольда Баньку из-за провала своей кампании по изоляции России в спорте высших достижений.

«Понятно, что сейчас у нас есть определённые сложности с WADA, которое упрекнуло нас в том, что наше российское антидопинговое законодательство не соответствует их критериям. Мы регулярно консультируемся по этому поводу с Российским антидопинговым агентством.

Понятно, что для участия в наших соревнованиях спортсменам из других стран необходимо обеспечить тестирование. Российские лаборатории пока не могут выполнять такую работу, но, насколько я помню, сейчас все наши пробы увозят в Египет. Эта схема работает, и не знаю, как WADA сможет тут как-то повлиять. Но думаю, что через это направление у США ничего не получится», — сказал депутат RT.

Ранее Свищёв заявил, что иностранцы устали от постоянного запугивания из-за России.