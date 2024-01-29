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В Госдуме заявили, что иностранцы устали от постоянного запугивания из-за России

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что власти Соединённых Штатов Америки обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по изоляции России в спорте высших достижений.
В Госдуме заявили, что иностранцы устали от постоянного запугивания из-за России
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

«К сожалению, так оно и есть. Мы каждый день сталкиваемся с такого рода препятствиями, иностранные спортсмены боятся приехать к нам из-за давления со стороны МОК, спортивных федераций и правительств определённых стран. Запугивание идёт жёсткое, и оно происходит не только в преддверии крупных соревнований, которые должны пройти на территории нашей страны, но и в обычной жизни. Но я даже не знаю, каким образом атлеты могут оказать влияние на позицию правительства Российской Федерации, — это даже абсурдно», — заявил Свищёв RT.

Депутат также ответил на вопрос, не приведёт ли запугивание иностранных спортсменов перед Играми дружбы к их всеобщему возмущению.

«Я периодически общаюсь с иностранными спортсменами, тренерами и руководителями некоторых федераций. Все они говорят, что, конечно, такого давления и запугивания они ещё не видели никогда в жизни, и ожидают, когда это всё наконец прекратится. Они очень хотят участвовать в наших соревнованиях», — добавил он. 

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Нарышкина о надеждах руководства США на Всемирное антидопинговое агентство в их кампании по изоляции РФ в спорте высших достижений.

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