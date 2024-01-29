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Депутат: кампания Запада по изоляции России в спорте не приносит желаемых результатов

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Полина Полетаева
Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в беседе с RT заявил, что кампания коллективного Запада по изоляции России в спорте высших достижений не приносит желаемых для врагов результатов.
Депутат: кампания Запада по изоляции России в спорте не приносит желаемых результатов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По словам депутата, расчёт на массовый отток спортсменов из России не оправдался, несмотря на вложенные финансовые, информационные и политические ресурсы.

«В России оперативно были разработаны меры поддержки спортсменов, проведения внутренних и открытых международных соревнований с участием спортсменов и команд из дружественных стран. Подавляющая часть спортивного сообщества сохранила верность Родине и разделяет со страной происходящие события», — рассказал Терюшков.

Он добавил, что у Запада не получается собрать команду спортивных беженцев и диссидентов из России.

«Столкнувшись с мощным сопротивлением в ответ на дискриминационные санкции, США вынуждены подстраиваться и искать поводы по срыву запланированных в России Игр. Для этих целей, как и в 2014, 2016, 2018 и 2022-м будут привлечены все те же карманные организации: МОК, WADA и CAS», — считает парламентарий.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по изоляции России в спорте высших достижений.

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