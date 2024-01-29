СВР: США обеспокоены сбоями в их кампании по изоляции России в спорте
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Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что международные спортивные федерации всё чаще показывают нежелание учитывать позицию Вашингтона в вопросе недопуска российских спортсменов к соревнованиям.
Также в СВР заявили, что Соединённые Штаты полагают, что в мировом спорте наметились опасные для западного доминирования процессы становления многополярности.
Ранее Нарышкин заявил, что у Соединённых Штатов есть компромат на Владимира Зеленского.
Также директор СВР заявлял, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации.