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СВР: США обеспокоены сбоями в их кампании по изоляции России в спорте 

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Власти Соединённых Штатов обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по изоляции России в спорте высших достижений.
СВР: США обеспокоены сбоями в их кампании по изоляции России в спорте 
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что международные спортивные федерации всё чаще показывают нежелание учитывать позицию Вашингтона в вопросе недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

Также в СВР заявили, что Соединённые Штаты полагают, что в мировом спорте наметились опасные для западного доминирования процессы становления многополярности.

Ранее Нарышкин заявил, что у Соединённых Штатов есть компромат на Владимира Зеленского.

Также директор СВР заявлял, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации.

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