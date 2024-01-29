СВР: США обеспокоены сбоями в их кампании по изоляции России в спорте 

Власти Соединённых Штатов обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по изоляции России в спорте высших достижений.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что международные спортивные федерации всё чаще показывают нежелание учитывать позицию Вашингтона в вопросе недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

Также в СВР заявили, что Соединённые Штаты полагают, что в мировом спорте наметились опасные для западного доминирования процессы становления многополярности.

Ранее Нарышкин заявил, что у Соединённых Штатов есть компромат на Владимира Зеленского.

Также директор СВР заявлял, что США на Украине перешли к формированию колониальной администрации.