Даниелян: без российских фигуристок женское одиночное сейчас на паузе

Серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян оценил уровень женского одиночного катания в отсутствие российских фигуристок.

«Мужское одиночное всегда движется вперёд, так же как и женское, но без наших девочек женское одиночное сейчас на паузе», — цитирует Даниеляна «Спорт день за днём».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия не примет этап Гран-при ISU по фигурному катанию в новом сезоне.