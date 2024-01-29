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Даниелян: без российских фигуристок женское одиночное сейчас на паузе

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Серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян оценил уровень женского одиночного катания в отсутствие российских фигуристок.
Даниелян: без российских фигуристок женское одиночное сейчас на паузе
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мужское одиночное всегда движется вперёд, так же как и женское, но без наших девочек женское одиночное сейчас на паузе», — цитирует Даниеляна «Спорт день за днём».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия не примет этап Гран-при ISU по фигурному катанию в новом сезоне.

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