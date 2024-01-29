Хачанов потерял три строчки в мировом рейтинге ATP
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Лучшей ракеткой России по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий третью строчку в мировом рейтинге. Андрей Рублёв находится на пятой позиции.
Карен Хачанов опустился на три строчки и теперь занимает 19-е место. Роман Сафиуллин — 36-й, Аслан Карацев — 39-й, Павел Котов — 61-й.
Лидером рейтинга является серб Новак Джокович. Второй — испанец Карлос Алькарас.
Ранее сообщалось, что Анна Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA.