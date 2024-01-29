Sport.es: Артета покинет «Арсенал» в конце сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что по окончании чемпионата Англии по футболу сезона-2023/24 намерен уйти со своего поста.

41-летний специалист уже сообщил владельцам клуба о своём уходе. Ему не будет никто препятствовать, сообщает Sport.es.

«Арсенал» по итогам 21 тура с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Накануне главный тренер «Барселоны» Хави и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщили, что покинут свои команды летом.

Ранее сообщалось, что украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук вышел главным арбитром на товарищеский матч с «Аль-Фатехом» на сборе в ОАЭ.