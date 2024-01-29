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Малышко — о завершении карьеры биатлониста: бегать в 36 лет смысла не было

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Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко впервые назвал причины, по которым ему пришлось принять решение завершить спортивную карьеру.

«После пандемии я чётко понимал, что в сборную не попаду, а бегать в 36 лет на Кубках России смысла не было. Кроме того, у команды Драчёва был ориентир на омоложение команды, и начинало надоедать, что к тебе относятся скептически», — цитирует Малышко ТАСС.

По его словам, сезон-2019/20 получился скомканным, поскольку очень сильно повлиял на всех коронавирус.

«Когда мы готовились к заключительным стартам, их стали отменять, было совершенно непонятно, чего ждать от следующего сезона. В моём возрасте надо было принимать решение», — добавил Малышко.

Малышко не объявлял о завершении карьеры, но перестал выступать в 2020 году.

Ранее сообщалось, что команда Екатерины Юрловой-Перхт выиграла «Гонку звёзд» по биатлону в «Лужниках».



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