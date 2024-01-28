ВХЛ открыла дисциплинарное дело после драки фанатов на матче в Самаре
ВХЛ открыла дисциплинарное дело по факту стычки фанатов, сообщает пресс-служба лиги.
Инцидент произошёл в конце поединка на трибунах самарской хоккейной арены. Поклонники команды из Пензы вели себя вызывающе и спровоцировали массовую драку с местными болельщиками.
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. «Дизель» с 48 очками занимает в турнирной таблице 21-е место, ЦСК ВВС (44) — 24-е.
Ранее сообщалось, что полиция задержала 46 польских фанатов после беспорядков в Бирмингеме.