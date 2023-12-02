Полиция задержала 46 польских фанатов после беспорядков в Бирмингеме
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Футбольные хулиганы из Восточной Европы, в частности, обвиняются в нарушении общественного порядка, нападении на полицейских, незаконном владении холодным оружием. Слушания в суде Бирмингема прошли 2 декабря, сообщает The Sun.
Болельщики жгли дымовые шашки, кидали разные предметы в полицейских, вступали с ними в прямое столкновение. Большую группу фанатов не допускали на стадион «Вилла Парк» из-за нехватки мест.
Ранее сообщалось, что матч между Бразилией и Аргентиной начался на полчаса позже из-за массовой драки фанатов.