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Франция в четвёртый раз выиграла чемпионат Европы по гандболу

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Сборная Франции завоевала золотые медали чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд 2024 года в Германии.
Франция в четвёртый раз выиграла чемпионат Европы по гандболу
  • Gettyimages.ru

«Трёхцветные» в финальном матче нанесли поражение команде Дании со счётом 33:31 и в четвёртый раз стали победителями континентального первенства.

Сборная Швеции в матче за третье место обыграла команду Германии (34:31). 

Европейская федерация гандбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии обыграла Россию и стала победителем Кубка дружбы по гандболу.

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