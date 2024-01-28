Франция в четвёртый раз выиграла чемпионат Европы по гандболу
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«Трёхцветные» в финальном матче нанесли поражение команде Дании со счётом 33:31 и в четвёртый раз стали победителями континентального первенства.
Сборная Швеции в матче за третье место обыграла команду Германии (34:31).
Европейская федерация гандбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии обыграла Россию и стала победителем Кубка дружбы по гандболу.