Даев: ЦСКА способен попасть в первую тройку РПЛ по итогам сезона
- РИА Новости
«Да, потому что чемпионат России — равный. При хорошей игре армейцы могут рассчитывать на высокое место в таблице», — цитирует Даева «РБ Спорт».
При этом он подчеркнул, что сейчас «основная работа предстоит на сборах».
«Главное, чтобы в команде не получали травмы основные футболисты», — добавил Даев.
ЦСКА по итогам 18 туров с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, рассказал, что к его клиенту проявляют интерес несколько клубов.