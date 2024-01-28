Даев: ЦСКА способен попасть в первую тройку РПЛ по итогам сезона

Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев заявил, что московская команда с нынешним составом имеет неплохие шансы побороться за призовые места чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Да, потому что чемпионат России — равный. При хорошей игре армейцы могут рассчитывать на высокое место в таблице», — цитирует Даева «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что сейчас «основная работа предстоит на сборах».

«Главное, чтобы в команде не получали травмы основные футболисты», — добавил Даев.

ЦСКА по итогам 18 туров с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, рассказал, что к его клиенту проявляют интерес несколько клубов.





