Дементьев считает, что «Вашингтону» не хватает Орлова
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«Что касается обменов «Вашингтона», то тут необходимо понимать внутреннюю политику клуба по построению команды в постперестроечный период. Если смотреть на ситуацию более широко, можно вспомнить и то, что Дмитрий Орлов был готов вернуться в «Кэпиталз», но, к сожалению, этого не получилось. Думаю, он был бы прекрасным усилением для коллектива», — добавил он.
Ранее Алексей Дементьев оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» выйти в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне.