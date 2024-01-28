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Дементьев считает, что «Вашингтону» не хватает Орлова

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о кадровых проблемах «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), за который выступает российский нападающий Александр Овечкин.
Дементьев считает, что «Вашингтону» не хватает Орлова
  • Gettyimages.ru

«Что касается обменов «Вашингтона», то тут необходимо понимать внутреннюю политику клуба по построению команды в постперестроечный период. Если смотреть на ситуацию более широко, можно вспомнить и то, что Дмитрий Орлов был готов вернуться в «Кэпиталз», но, к сожалению, этого не получилось. Думаю, он был бы прекрасным усилением для коллектива», — добавил он.

Ранее Алексей Дементьев оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» выйти в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне. 

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