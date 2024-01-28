Лысенко выиграл «Битву полов» с лучшим результатом зимнего сезона в мире

Прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал золотую медаль соревнований «Битва полов» в Москве.

26-летний спортсмен из Башкирии выиграл состязания с результатом 2,33 метра, показав лучший результат мирового зимнего сезона.

Серебряную медаль выиграл Илья Иванюк (2,29), бронза досталась Никите Анищенкову (2,23).

Первое место у женщин заняла Наталья Спиридонова (1,93), второе — белоруска Карина Демидик (1,93), третье — Дарья Слепова (1,90).

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене (1,90) финишировала на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что Ласицкене заняла третье место на «Мемориале Лукашевича и Серёдкина».



