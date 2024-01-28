Петрова: Медведев дал слабину при 5:1 во втором сете финала AO c Cиннером

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что россиянин Даниил Медведев дал слабину во втором сете финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с Янником Синнером.

«Сегодняшний матч он начал великолепно: 1 час 20 минут показывал свой лучший теннис. И передвигался, и поддавливал соперника, и завершал у сетки. Играл безукоризненно. Но дал слабину при счёте 5:1, когда подавал на второй сет. Показал Синнеру, что тоже человек, нервы не стальные. И Янник за это зацепился, хотя и уступил партию, но всё же пару геймов подряд выиграл и воспрял духом. До этого итальянец ходил с бледным лицом и не справлялся со своими нервами, поскольку впервые играл в финале.

Но после момента при 5:1 Синнер понял: Даня тоже живой человек и просто нужно бороться до конца. Именно так он начал играть в третьем сете и достаточно легко сделал брейк. В четвёртой партии соперники вроде бы шли нога в ногу, но под конец Янник в сложный момент взял важные очки. И уже было видно, что физически Даня просел, а итальянец, наоборот, чувствовал себя окрылённым, поскольку сумел спасти с 0:2. Поэтому концовку он провёл так, как играл с Новаком Джоковичем и по ходу всего турнира. Стал действовать первым номером», — сказала Петрова RT.

Ранее Петрова высказалась о поражении Медведева в матче с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.