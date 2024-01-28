Петрова — о поражении Медведева в финале AO: сказалось отсутствие «разминочных» турниров
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«Я думаю, Даниил Медведев должен быть доволен своим результатом на Australian Open, несмотря на то, что для него он сложился не очень гладко. Теннисист впервые решил приехать на мейджор без разминочных турниров и смог доказать себе, что даже без них способен дойти до финала Большого шлема. Но мне кажется, именно их Даниилу и не хватило. Всё-таки в Мельбурне у него присутствовали психологические качели. Он создавал себе дополнительные сложности, доводя матчи до пяти сетов. Затратил много лишних сил, а мог сыграть намного экономнее», — сказала Петрова RT.
Ранее Светлана Журова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.