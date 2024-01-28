Петрова — о поражении Медведева в финале AO: сказалось отсутствие «разминочных» турниров

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева в матче с итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Я думаю, Даниил Медведев должен быть доволен своим результатом на Australian Open, несмотря на то, что для него он сложился не очень гладко. Теннисист впервые решил приехать на мейджор без разминочных турниров и смог доказать себе, что даже без них способен дойти до финала Большого шлема. Но мне кажется, именно их Даниилу и не хватило. Всё-таки в Мельбурне у него присутствовали психологические качели. Он создавал себе дополнительные сложности, доводя матчи до пяти сетов. Затратил много лишних сил, а мог сыграть намного экономнее», — сказала Петрова RT.

Ранее Светлана Журова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.