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Радимов: Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты в «Зените»

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, как будет выглядеть пара центральных защитников «Зенита» в РПЛ.
Радимов: Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты в «Зените»
  • РИА Новости

«Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты. На данный момент я вижу так. Вспомните, когда покупали Ренана, про него говорилось очень много лестных слов, а в итоге получилось, что он превратился в запасного и покинул «Зенит», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

5 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28. В прошедшем сезоне защитник забил пять голов и отдал две голевые передачи в 55 матчах за «Флуминенсе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €11 млн.

В текущем сезоне Родригао принял участие в 12 матчах за петербуржцев во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе форварда Матео Кассьерры в Саудовскую Аравию.

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