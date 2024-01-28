Ferrari поздравила Синнера с победой на Australian Open

Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari опубликовала поздравление в честь победы теннисиста Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

«Уважение Яннику Синнеру», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.

Синнер впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев — первый теннисист, проигравший более одного финала ТБШ, ведя 2:0 по сетам.