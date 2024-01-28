Медведев отдал Синнеру четвёртый сет в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвёртом сете финального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

На данный момент счёт в матче 2:2 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6). Победитель определится в решающем, пятом сете.

Ранее Медведеву забинтовали стопу в матче с Синнером в финале Australian Open.