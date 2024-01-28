Медведев отдал Синнеру четвёртый сет в финале Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвёртом сете финального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
- Gettyimages.ru
Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.
На данный момент счёт в матче 2:2 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6). Победитель определится в решающем, пятом сете.
Ранее Медведеву забинтовали стопу в матче с Синнером в финале Australian Open.
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