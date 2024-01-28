Экс-нападающий сборной Италии Балотелли опубликовал видеосравнение Путина и Байдена
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Бывший нападающий сборной Италии сравнил поведение действующих президентов двух стран и «сделал выбор» в пользу Путина.
Президент РФ, в отличие от смотрящего на часы Байдена, стоял под дождём без зонта во время одной из церемоний в честь павших воинов.
В настоящее время Балотелли играет за турецкий «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне он забил три мяча в пяти матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА.