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Экс-нападающий сборной Италии Балотелли опубликовал видеосравнение Путина и Байдена

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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли опубликовал видео с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом.
Экс-нападающий сборной Италии Балотелли опубликовал видеосравнение Путина и Байдена
  • Gettyimages.ru

Бывший нападающий сборной Италии сравнил поведение действующих президентов двух стран и «сделал выбор» в пользу Путина.

Президент РФ, в отличие от смотрящего на часы Байдена, стоял под дождём без зонта во время одной из церемоний в честь павших воинов.

В настоящее время Балотелли играет за турецкий «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне он забил три мяча в пяти матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА.

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