Медведев проиграл Синнеру в третьем сете финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в третьем сете финального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

После 2 часов 25 минут игры счёт 6:3, 6:3, 4:6 в пользу 27-летнего россиянина.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл второй сет в матче с Синнером в финале Australian Open.