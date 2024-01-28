Медведев проиграл Синнеру в третьем сете финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в третьем сете финального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
- Gettyimages.ru
Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.
После 2 часов 25 минут игры счёт 6:3, 6:3, 4:6 в пользу 27-летнего россиянина.
Ранее сообщалось, что Медведев выиграл второй сет в матче с Синнером в финале Australian Open.
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