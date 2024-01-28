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Медведев выиграл второй сет в матче с Синнером в финале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев победил во втором сете финального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года с итальянцем Янником Синнером.
Медведев выиграл второй сет в матче с Синнером в финале Australian Open
  • Gettyimages.ru

Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне. 

После 1 часа и 25 минут игры счёт 6:3, 6:3 в пользу 27-летнего россиянина.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Синнера в первом сете финала Australian Open.

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