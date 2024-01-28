Медведев обыграл Синнера в первом сете финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у итальянца Янника Синнера в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Теннисисты провели на корте 37 минут. Счёт после первого сета — 6:3 в пользу 27-летнего россиянина.

По ходу игры третья ракетка мира реализовал два брейк-пойнта из пяти попыток. При этом до матча с Медведевым Синнер на Australian Open проиграл лишь два гейма на своей подаче.

Ранее сообщалось, что Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года.