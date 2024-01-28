Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин четвёртый раз за карьеру забросил 30 шайб в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 7:2.

Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, россиянин стал первым действующим хоккеистом лиги среди незадрафтованных игроков, которому удалось забить 30 голов в четырёх сезонах.

После 49 игр «Рейнджерс» набрал 63 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» с 38 очками располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победил «Аризону Койотс» в матче НХЛ.