Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ
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Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 7:2.
Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
Таким образом, россиянин стал первым действующим хоккеистом лиги среди незадрафтованных игроков, которому удалось забить 30 голов в четырёх сезонах.
После 49 игр «Рейнджерс» набрал 63 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» с 38 очками располагается на последней, 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победил «Аризону Койотс» в матче НХЛ.