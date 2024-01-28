Новосельцев: я за то, чтобы в этом году чемпионом стал «Краснодар»

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев хочет, чтобы «Краснодар» одержал победу в текущем сезоне РПЛ.

«У «Зенита» больше ресурсов и характера, но для смены обстановки хотелось бы увидеть «Краснодар» в роли чемпиона. Сергей Галицкий развивает «Краснодар», очень трепетно и бережно относится к клубу. Он также вкладывает и в город. Я за то, чтобы в этом году победил «Краснодар», а так — за «Зенит», — сказал Новосельцев «Матч ТВ».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Владимир Илич возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее сообщалось, что Кордоба не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно.